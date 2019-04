Als in Schiedlberg im Vorjahr das Wasser ausging

LINZ. Wochenlang dominierte die anhaltende Dürre im Sommer des Vorjahres die Schlagzeilen. In mehreren oberösterreichischen Gemeinden wurde damals das Wasser knapp.

Die Feuerwehr füllte Brunnen an. (FF Rohrbach) Bild:

Dass das Befüllen von Schwimmbecken massive Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben kann, zeigte sich bereits im April 2018 in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land). Nachdem mehrere Pool-Besitzer in der kleinen Gemeinde ihre Bäder gleichzeitig eingelassen hatten, waren die Wasserspeicher in Schiedlberg, die durch einen Tiefbrunnen gespeist werden, leer. Um die Vorräte wieder füllen zu können, musste die Wasserversorgung über mehrere Tage hinweg immer wieder stundenweise gekappt werden. Anfangs wurde ein technischer Defekt als Auslöser der Wasserknappheit vermutet. Nachdem Techniker die gesamte Anlage überprüft hatten, stand aber fest: Schuld waren die Pool-Besitzer.

In mehreren Gemeinden mussten die Feuerwehren während der Trockenperiode des Vorjahres als Wasserlieferanten aushelfen und ausgetrocknete Brunnen wieder befüllen. 3245 derartige Wasserversorgungseinsätze registrierte das Landesfeuerwehrkommando im Jahr 2018.

