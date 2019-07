"Als Hausärztin sehe ich meine medizinischen Erfolge"

"Ohne meinen Vater hätte ich es vermutlich nicht geschafft. Er hat mich mit viel Geduld und Wissen in die Ordinationsarbeit eingeführt", erzählt Eva Permanschlager. Nachdem die Hausärztin von Sankt Pantaleon 2008 ihr Studium beendet hatte, absolvierte sie ihren Turnus im Krankenhaus Braunau. Bereits zu Studienzeiten stand fest, dass sie eines Tages die Ordination im Haus ihrer Eltern von ihrem Vater übernehmen wird.

Eva Permanschlagers familiär vorgeprägte Zukunft als Allgemeinmediziner stand zwischenzeitlich auf der Kippe. "Während meines Turnus liebäugelte ich mit dem Fachgebiet Kardiologie. Mir wurde sogar ein Job angeboten. Ich entschied mich allerdings gegen das Krankenhaus und für den Beruf als Hausärztin", fasst sie ihre Entscheidung zusammen.

Nachdem sie ihren Turnus absolviert hatte, unternahm sie eine Weltreise und spielte mit dem Gedanken, in Südamerika als Ärztin zu arbeiten. Ihr Weg führte sie allerdings zurück in die Heimat, wo sie im Jänner 2013 gemeinsam mit ihrem Vater eine Gruppenpraxis eröffnete. Fünf Jahre später ging Ulrich Permanschlager in Pension und seine Tochter führte das "Familienunternehmen" weiter: "Mein Vater hilft auch jetzt noch in der Ordination mit. Ich habe zwei Kinder, neun Monate und zweieinhalb Jahre, ohne den familiären Zusammenhalt würde das alles nicht gehen."

Der Reiz des Allgemeinmedizinerberufs liegt für die Hausärztin im Vertrauen der Patienten: "Da Hausärzte keine spezialisierten Fachärzte sind, werden sie von den Krankenhäusern meist medizinisch nicht ernstgenommen. Von den Patienten als Ansprechpartner und medizinische Begleitpersonen aber umso mehr geschätzt." Als Hausärztin begleitet Permanschlager ihre Patienten über Jahre hinweg, sie schätzt die private Atmosphäre: "Viele Patienten kommen immer wieder zu mir. Ich sehe meine medizinischen Erfolge, kann allerdings auch sofort auf gesundheitliche Änderungen individualisiert reagieren."

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist für sie eine der größten Herausforderungen. Frauen, die Kinder bekommen wollen, erhalten zu wenig Unterstützung, hält Permanschlager fest. Ihre Arbeit als Allgemeinmedizinerin wäre ohne familiären Rückhalt um vieles schwieriger. Eine weitere Herausforderung stellt für die junge Hausärztin das Internet dar: "Die Patienten informieren sich und lesen auf unterschiedlichen, teils dubiosen Seiten nach. Das Trügerische daran ist, dass sie in dem Glauben, sich bestens auszukennen, in die Praxis kommen. Sie sind meist verängstigt und hinterfragen ihre Quellen nicht. Manche Patienten filtern nur punktuell, andere gar nicht."

Gerade in einer Zeit, in der eine Fülle von Informationen immer und überall abrufbereit ist, ruft Permanschlager dazu auf, sich auf die Grundlagen zu besinnen: "Hört auf euer Bauchgefühl und geht auf Nummer sicher. Fragt bei erfahrenen Kollegen nach und holt euch Informationen aus erster Hand. Ich habe früher oft bei Fachärzten im Krankenhaus angerufen."