Als Falco ein wenig beachtetes Konzert im Mühlviertel gab

Am 6. Februar jährt sich der Todestag von Hans Hölzel vulgo Falco zum 25. Mal. Seine Popularität ist auch so viele Jahre nach seinem Unfalltod auf der Dominikanischen Republik immer noch hoch. Würde er heute beispielsweise in Pregarten ein Konzert geben, es wäre wohl innerhalb von Minuten ausverkauft. Aber würde Falco überhaupt ins idyllische Mühlviertel kommen, um in einem Festzelt seine Hits zu spielen?