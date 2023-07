"Als er sie rauswarf, haben sie geklatscht"

Zwei Lehrerinnen in Sommerkleidern, eine Praktikantin mit Hose und Kopftuch am Beckenrand: ein klarer Verstoß gegen die Badeordnung. So sah es vergangenen Freitag zumindest ein Bademeister im Linzer Schörgenhubbad. Die Integrationsklasse einer Volksschule im Süden der Stadt hatte das Hallenbad für eine Schwimmeinheit besucht, eine 26-jährige ehrenamtliche Schulassistentin aus Somalia unterstützte die Pädagoginnen bei der Aufsicht. Allerdings nicht lange.