Als eine Leiche ohne Kopf die Polizei im Mühlviertel beschäftigte

Nachdem Spaziergänger am 1. November 2002 die geköpfte Leiche einer 43-jährigen Hausfrau aus Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) knapp hinter der bayerischen Landesgrenze gefunden hatten, wurde ein 70-Jähriger aus Ulrichsberg verhaftet.

Anfang November 2002 hatten Spaziergeher nahe der Staatsgrenze im bayerischen Ort Lackenhäuser eine Frauenleiche ohne Kopf entdeckt. Das Opfer war durch mehrere Schüsse getötet, anschließend der Kopf mit einem Messer abgetrennt worden. Es handelte sich um die als vermisst gemeldete Elisabeth W. aus Klaffer. Die Ermittlungen führten zu ihrem Liebhaber, dem Pensionisten Josef G., in dessen Auto die Kriminalisten Einschusslöcher und Blutspuren fanden. Nach anfänglichem Leugnen gab G. die Schüsse zu, an die Zerstückelung der Leiche will er sich aber nicht erinnern. Der 70-Jährige wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Als Motiv galten finanzielle Forderungen der 43-Jährigen, G. soll ihr schon früher hohe Summen bezahlt haben. Weiters behauptete der 70-Jährige bei den Einvernahmen, die Freundin hätte ihn gedrängt, er solle seine Ehefrau umbringen und sie an deren Stelle ins Haus holen. Der Kopf der Ermordeten wurde bis heute nicht gefunden.