Insektenhotels, Obstbäume, Vogelhäuschen, ein Holzstoß. An der Hauswand steht ein Gerüst, Arbeiter klettern auf und ab. Ein Bild, wie man es sicher hundertfach findet in Oberösterreich. Nichts erinnert an die Szenen, die sich vor einem Jahr in der beschaulichen Siedlung hier in Freindorf abgespielt haben. Oder zumindest fast nichts.