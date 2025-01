Als ein Videospiel-Studio aus Ebensee den internationalen Markt aufmischte

Der 63-jährige Ebenseer Johann Schilcher war Mitte 20, als er in den 80er Jahren als Lehramtsstudent der Germanistik und Geografie in Salzburg Freundschaft mit einem 8-Bit-Computer von Atari schloss. In der Programmiersprache „BASIC“ begann er, eigene Texte und kleine Spiele auf den Röhrenbildschirm zu bringen. „Du bist im Fernsehen!“, war er fasziniert.