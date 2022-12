Als ein "Seidl-Interview" aus dem Mühlviertel um die Welt ging

"Es sind die kleinen Dinge, die das Leben großartig machen", heißt es. Im vorliegenden Fall: Ein kleines Bier. Besser gesagt: Mehrere kleine Biere. Über diese nämlich referierte Dominik Roth in einem kurzen Interview anlässlich des Kräuter-Kirtags in Klaffer – und landete damit nicht nur einen viralen Klickhit, sondern setzte sich auch an die Spitze im Ranking der meistgeklickten Artikel des Jahres auf nachrichten.at.

Das Video über den Seidl-trinkenden Mühlviertler verbreitete sich Ende August via WhatsApp, TikTok und Facebook rasend schnell, machte den Protagonisten zum Internet-Star und ließ auch die Leitungen beim Regional-Sender Mühlviertel-TV heißlaufen. "Plötzlich bekamen wir Zuschriften aus Wien, Tirol, Deutschland, Amerika und Australien", berichtete Mühlviertel-TV-Geschäftsführerin Elisabeth Keplinger-Radler damals den OÖN. Das Video sehen Sie hier (Quelle: Mühlviertel TV):

Die schönsten Bauern des Landes

Diese Galerie ist jedes Jahr ein Klick-Garant: Wenn Österreichs Landwirte und Landwirtinnen ihre Hülle fallen lassen, entsteht daraus nicht nur ein begehrter Kalender, sondern auch eine vielbeachtete Bildergalerie auf nachrichten.at. Die Fotostrecke vom Shooting für die 23. Auflage des Jungbauernkalenders, in dem auch fünf Oberösterreicher zu sehen sind, sprengte mit gut elf Millionen Klicks alle Rekorde:

Militärkonvoi erregte Aufsehen

Dutzende Fahrzeuge im Tarnmuster – darunter 18 Lastwägen und etliche Radpanzer – zogen an einem Freitagvormittag Ende Oktober die Blicke der Verkehrsteilnehmer auf der Westautobahn bei Linz auf sich. Viele Oberösterreicher rätselten über die Ursache für die aufsehenerregende Fahrt.

Die OÖN klärten auf – und lieferten damit eine der meistgeklickten Geschichten des Jahres: Hintergrund war ein Materialtransport der NATO. Die Fahrzeuge brachten rund 20,5 Tonnen Munition von Frankreich nach Ungarn, nachdem die Eingreiftruppe Nato Response Force (NRF) ihre Präsenz an der Ostflanke verstärkt hatte.

Die Festnahme des Hans K.

Es war ein großer Aufreger im Sport-Jahr 2022: Fußball-Ikone Hans Krankl wurde im Anschluss an das Bundesligaspiel zwischen LASK und Rapid (2:1) Mitte August vorübergehend von der Polizei festgenommen. Der 69-Jährige soll auf dem VIP-Parkplatz des Paschinger Stadions mit seinem Auto auf einen Polizisten losgefahren sein.

Der "Goleador", der zuvor als TV-Experte von "Sky" im Einsatz war, bestritt die Vorwürfe. Vielmehr sei der Polizist offensichtlich "sehr nervös, angespannt und aggressiv" gewesen. Es sei eine "eine blöde Geschichte", die ihm "sehr unangenehm" sei, sagte Krankl.

Tragische Todesfälle berührten die Leser

Ebenfalls unter den meistgelesenen Beiträgen war die Nachricht über den Tod von Lisa-Maria Kellermayr. Die Ärztin, die einen Monat zuvor wegen Morddrohungen von Impfgegnern ihre Praxis geschlossen hatte, wurde Ende Juli tot in ihrer Ordination in Seewalchen gefunden. Eine Obduktion bestätigte einen Suizid, ihr Tod löste in Österreich und Deutschland viel Anteilnahme aus.

Auch die Nachricht, dass "Bau & Boden"-Geschäftsführer Andreas Ortner verstorben ist, bewegte die Oberösterreicher heuer im Dezember. Der 58-Jährige war in der Nacht von 5. auf 6. Dezember tödlich verunglückt.

