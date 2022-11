Als ein Mühlviertler mit seinem selbstgebauten Flieger abhob

Für einen Scherz hatten viele die Idee eines Mühlviertlers gehalten, der sich im Jahr 1982 sein eigenes Sportflugzeug baute. Umso größer muss das Staunen gewesen sein, als er tatsächlich mit seiner "Isabella" drei Runden über dem Flugplatz Wels drehte und unversehrt wieder landete. "Wenn man will, kann man alles", sagte der Hobby-Pilot.

Begonnen hatte der Traum vom Fliegen schon einige Jahre vor dem Entschluss, eine eigene Maschine zu bauen. Als er von einer abgestürzten Maschine hörte, kaufte er deren Einzelteile. Der Hersteller stellte die Baupläne zur Verfügung, und der Mühlviertler begann zu tüfteln. Fünf Jahre später gelang es ihm tatsächlich, zum ersten Mal abzuheben.

Innsbruck: Bei der Boxstaatsmeisterschaft in Innsbruck kam es vor 40 Jahren zu einem Skandal. Der Sieger im Federgewicht war über die Niederlage eines Bekannten in einer anderen Gewichtsklasse so erbost, dass er kurzerhand Pokal und Meistergürtel Richtung Kampfrichter warf. Dabei sprach er von einem "Fehlurteil". Wegen seines Verhaltens drohte dem Mann eine fast einjährige Sperre.