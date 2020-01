Als die Sauna des Landeshauptmanns zu brennen anfing

"Es war vor etwa 15 Jahren", erinnert sich Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer. Irgendwer, vielleicht war es die Reinigungskraft, hatte in Pühringers heimeigener Sauna den Aufgusseimer auf dem Saunaofen stehen lassen. "Ohne nachzuschauen" habe er dann selbst die Sauna eingeschaltet. Als der Rauch dann schon bis in die Wohnräume drang, musste schleunigst der Feuerlöscher her. "Die Sauna war ruiniert", sagt Seniorenbund-Präsident Pühringer. "Seither habe ich nie wieder die Sauna eingeschaltet, ohne mich zu vergewissern."

Brandmelder empfohlen

In Kooperation mit der Brandverhütungsstelle (BVS) in Linz macht der oö. Seniorenbund auf die Brandgefahr und den Brandschutz aufmerksam. 30 bis 40 Brandtote gebe es bundesweit pro Jahr, 50 Prozent der Opfer seien 65 Jahre oder älter, sagt BVS-Direktor Arthur Eisenbeiss. Eine zu nah am Vorhang aufgestellte Kerze reiche aus, um ein Zimmer in Brand zu setzen. Der Experte empfiehlt Brandmelder für alle Schlafräume. Mehrfachsteckdosen sollten alle paar Jahre getauscht werden, weil die Kabeln dann Scheuerstellen aufweisen können. E-Geräte sollten alle fünf bis zehn Jahre von einem Profi kontrolliert werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at