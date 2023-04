Als die Hochhausriesen von Leonding fielen

13. April 2003. Schauplatz Harter Plateau in Leonding. Am Donnerstag ist es auf den Tag genau 20 Jahre her, dass die beiden Hochhäuser innerhalb weniger Sekunden Geschichte waren. Die Sprengung der zwei rund 60 Meter hohen Giwog-Wohnhäuser erregte weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit, rund 50.000 Schaulustige verfolgten das Spektakel. Der ORF übertrug die Sprengung aus Leonding live, sogar ausländische TV-Stationen reisten an und berichteten. "Zuerst zuckten Blitze, dann knallte es