Als der Kaiser befahl, das Wetter zu vermessen

Eine technische Revolution stieß die Gründung eines staatlichen Wetterdienstes in der Habsburgermonarchie an: Mitglieder der Akademie der Wissenschaften erkannten Ende der 1840er Jahre, dass durch die neuen Telegrafenleitungen entlang des Schienennetzes Wetterdaten in nie dagewesener Geschwindigkeit übermittelt werden konnten.