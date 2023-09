Alpinunfälle im Bezirk Kirchdorf - zwei Hubschrauber im Einsatz

Rosenau am Hengstpass: Drei befreundeten Bergsteiger, ein 66-Jähriger und zwei 59-Jährige, alle aus dem Bezirk Eferding, wollten einen Klettersteig auf der Kampermauer in Rosenau am Hengstpaß zu klettern. Um ca. 09.30 Uhr stiegen die drei Freunde in den besagten Klettersteig ein. Um ca. 11 Uhr rutschte der 59-Jährige kurz unterhalb des Ausstieges aus. Der Mann war mit seinem Klettersteigset mit dem Stahlseil verbunden und entsprechend gesichert. Er rutschte das Stahlseil entlang und zog sich am Arm und am Bein Verletzungen zu. Der Polizeihubschrauber brachte drei Bergretter und einen Alpinpolizisten mittels Tau zum Ausstieg des Klettersteiges. Von dort aus wurde der verletzte Bergsteiger Seil gesichert zum Ausstieg gebracht.

Zeitgleich im Bereich des Prielschutzhauses: Am 2. September 2023 unternahm ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf gemeinsam mit seiner 39-jährigen Lebensgefährtin aus Wels eine Alpinklettertour über den Südostgrat auf den Südlichen Brotfall. Ausgehend vom Prielschutzhaus kletterte die Seilschaft über 14 Seillängen entlang des Grates bis auf eine Höhe von rund 2.200 Meter. In der 15. Seillänge befand sich der 52-Jährige im Vorstieg und wurde von seiner Seilpartnerin gesichert. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte dieser aus großer Höhe ab und blieb in der Seilsicherung im Seil hängen. Durch Zurufen konnte der Verunfallte seiner Seilpartnerin seine Verletzungen mitteilen, worauf diese die Bergrettung über Notruf verständigte. Bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers Martin 3 hielt die Frau ihren verletzten und in ihrer Sicherung hängenden Partner und verhinderte so einen weiteren Absturz.

Frau musste auf Hubschrauber warten

Die Crew des Hubschraubers konnte den Kletterer schließlich aus der Wand bergen und nach weiterer Versorgung am Zwischenlandeplatz, gemeinsam mit einer zufällig anwesenden Ärztin, ins Krankenhaus Med Campus III nach Linz fliegen. Zeitgleich befand sich der Polizeihubschrauber im Bereich Hengstpass im Einsatz, der gleich im Anschluss gemeinsam mit einem Alpinpolizisten von Kirchdorf die Rettung der unverletzten, am Stand zurückgebliebenen, Seilpartnerin durchführte.

