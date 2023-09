Alpinunfälle: Hubschrauber mussten zwei Personen von den Bergen holen

Dachstein: Ein 58-jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Land unternahm eine Bergtour auf den Dachsteingletscher, die er gegen 5 Uhr am Vorderen Gosausee über die Adamekhütte startete. Auf einer Höhe von etwa 2.510 Meter, beim Beginn des Gletschers ging er noch etwa auf eine Höhe von 2.600 Metern und nutzte dafür die Felskonturen und steinigen Passagen am Gletschereis noch ohne Geltscherausrüstung. Im Bereich einer kleinen Mulde im Eis entschloss er sich dann die Steigeisen anzulegen. Dabei schlitterte er plötzlich 100 Meter über das Gletschereis talwärts ab und über eine Geltscherspalte hinweg. In einer etwa hüftbreiten Schmelzwasserrinne im Eis kam der Bergsteiger zum Liegen. Er konnte noch selbstständig einen Notruf absetzen.

Ein Alpinpolizist und zwei Bergretter wurden deshalb vom Polizeihubschrauber auf den Gletscher geflogen. Der Pilot konnte unweit einer Gletscherspalte landen, wodurch die Retter rasch zum Verletzten kamen. Dieser war bereits stark unterkühlt und augenscheinlich auch verletzt. Deshalb wurde er mittels Tau gerettet und zur Adamekhütte geflogen. Dort wurde der verletzte Mann vom Notarzthubschrauber "Christophorus 10" übernommen und medizinisch versorgt.

Großer Donnerkogel: Währenddessen ging bereits ein weiterer Einsatz bei der Flugpolizei ein. Ein Pärchen, eine 33-jährige Frau aus Singapur und ein 36-jähriger Bekannter aus Indien, beide wohnhaft in englischen Manchester, wollten den Intersport Klettersteig auf den Großen Donnerkogel besteigen. Die zwei Urlauber organisierten sich eine Klettersteig-Ausrüstung und fuhren gegen 8.15 Uhr mit der Gosaukammbahn auf das Almgebiet auf. Nach 20-minütigem Zustieg erreichten sie den Einstieg des Klettersteiges, der mit der Schwierigkeit C/D bewertet wird. Nach etwa einer halben Stunde erreichten die beiden die erste Stelle mit Schwierigkeit C. Die Frau bekam in der senkrechten Kletterstelle Kraftprobleme und stürzte in das Klettersteigset, welches nicht auslöste, wodurch die Frau unverletzt blieb.

Nach diesem Zwischenfall machten die beiden etwa eine Stunde eine Pause. Danach entschieden sie sich erneut weiterzugehen. Nach kurzer Zeit gestand die Frau ein, dass sie der Herausforderung nicht gewachsen ist, da es ihr erster Klettersteig war. Ihr Begleiter wählte deshalb den Notruf. Ein Alpinpolizist und Bergretter organisierten die Rettung der Unverletzten. Die Crew des Polizeihubschraubers aus Salzburg konnten die Erschöpfte und ihren Begleiter am Tau aus dem Klettersteig retten und bei der Zwieselalm absetzten, wo sie von weiteren Einsatzkräften sicher ins Tal gebracht wurden.

