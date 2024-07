Zum Schulschluss kündigte der Elternverein des Linzer Privatgymnasiums Aloisianum geschlossen seinen Rücktritt an. Der neue Vorstand wird am 17. September gewählt, wie Präsident Klaus Lughofer den OÖNachrichten am Freitag bestätigte. Über die Beweggründe will sich Lughofer nicht äußern, er teilt aber mit, nicht erneut zur Wahl zu stehen.