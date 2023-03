Alois Lißl beendet seine Laufbahn bei einer Gala

Alois Lißl tritt am 1. April in den Ruhestand.

Das Galakonzert der Polizeimusik ist der letzte öffentliche Auftritt von Alois Lißl als Landespolizeidirektor-Stellvertreter. Morgen, 24 Uhr, tritt der 65-Jährige offiziell in den Ruhestand. Lißl begann seine Laufbahn am 29. April 1977 als Sicherheitswachebeamter, versah nach der Grundausbildung seinen Dienst in den Inspektionen (damals noch Wachzimmer) der Neuen Heimat und im Mobilen Einsatzkommando.

Am 8. Mai 1990 schloss Lißl das Studium der Rechtswissenschaften ab, wurde im selben Jahr in den Rechtskundigen Dienst überstellt. Am 1. Dezember 1993 übernahm er die Leitung der Kriminalpolizeilichen Abteilung, zehn Jahre später wurde er Sicherheitsdirektor. Seit 1. September 2012 ist Lißl Landespolizeidirektor-Stellvertreter in Oberösterreich. Am 1. April 2023 endet seine bewegte Karriere.

