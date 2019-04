Alois Hauzenberger: Der gute Geist des Urfahraner Markts

Alois Hauzenberger ist seit 28 Jahren als Marktbetreuer im Einsatz.

Alois Hauzenberger, 57, aus Eidenberg Bild: wal

Schon als Bub ist Alois Hauzenberger gerne auf den Urfahraner Markt gegangen. „Am meisten getaugt haben mir immer die Fahrgeschäfte“, erzählt er. Daran hat sich bis heute nichts geändert. „Ich probier auch jetzt noch jedes Fahrgeschäft aus. In den vergangenen 28 Jahren gab es keins, mit dem ich nicht gefahren bin“, sagt er.

So lange ist der 57-Jährige schon als Marktbetreuer für den Aufbau auf dem Festgelände verantwortlich und damit so etwas wie der gute Geist des Urfahraner Markts.

Seine Arbeit beginnt gut zwei Monate vor der Eröffnung, wenn die Ansuchen der Schausteller kommen. „Ich muss schauen, für wen wir Platz haben, und einen Plan erstellen, wen wir wohin platzieren“, erklärt er. Sobald der Aufbau beginnt, übernimmt Hauzenberger, der seit 36 Jahren beim Magistrat Linz beschäftigt ist, die Koordination und achtet auch auf Aspekte, die wohl wenigen Besuchern auffallen, aber dafür umso wichtiger sind: dass etwa die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden und die Fluchtwege sowie die Feuerwehrzufahrten frei sind. Während der Veranstaltung selbst ist er jeden Tag von sieben Uhr morgens bis sechs Uhr abends auf dem Festgelände beschäftigt.

Hauzenberger hat miterlebt, wie sich der Urfahraner Markt im Lauf der Zeit verändert hat: „Die Fahrgeschäfte sind natürlich moderner geworden. Dafür sind die Leute ruhiger als früher.“ Gleich geblieben sei dagegen die Vielfalt der Gäste: „Es besuchen uns nach wie vor Familien, Ältere und Jüngere. Ich komme aus dem Mühlviertel, dort geht jeder zum Urfahraner Markt. Es ist wie ein Pflichttermin, eine Tradition“, sagt Hauzenberger, der in der Gemeinde Eidenberg lebt, in seiner Freizeit bei der freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, Stockschießen geht und „manchmal einfach gerne auf der Couch liegt“.

Auch seine eigene Begeisterung für den Urfahraner Markt hat nach all den Jahren nicht abgenommen: „Ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss das mögen: den Trubel, die Menschen, sonst könnte ich keine gute Arbeit leisten.“

