Allhaming: Auto begann während der Fahrt zu brennen

Als eine 46-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen plötzlich Rauch bemerkte, der aus dem Armaturenbrett strömte, hielt sie sofort ihren Wagen an. Sie war gegen 6 Uhr Früh auf der L 525 Richtung Grieskirchen unterwegs. Die Frau konnte gerade noch aussteigen, dann stand ihr Auto auch schon in Vollbrand, so die Polizei. Die 46-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Der Pkw wurde von den Feuerwehren gelöscht.

Lokalisierung: Hier ging das Auto in Flammen auf

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.