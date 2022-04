"Alles Verbrecher"-Sager: Gibt es einen Vergleich?

"Schämt euch !!!!!! alles Verbrecher": So kommentierte MFG-Politikerin Petra Saleh-Agha im Oktober 2021 in einem Facebook-Posting eine Ärzte-Aktion, bei der die Belegschaft von 17 Spitälern in Oberösterreich die Bevölkerung zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen hat.