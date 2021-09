Alle gegen Allerstorfer heißt die Devise in der 5400-Einwohner-Gemeinde Feldkirchen an der Donau. Denn SP-Mann David Allerstorfer folgte erst im Jänner seinem Vater Franz Allerstorfer in einer knappen Abstimmung im Gemeinderat als Bürgermeister nach und ist somit der dritte seines Namens. Immerhin heißt seit 1993 der Feldkirchner Bürgermeister Allerstorfer. Erst regierte Davids Onkel Josef Allerstorfer die Gemeinde für die ÖVP, ehe er 2003 vom roten Bruder Franz abgelöst wurde.