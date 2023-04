Alle suchten Emma: Rätsel um Flaschenpost in der Donau gelöst

Die kleine Emma hatte einen großen Wunsch. Unbedingt wollte sie eine Flaschenpost auf Reisen schicken. Ab in die Ferne, hinein ins Ungewisse, auf zu neuen Ufern! Woher die Fünfjährige diese Idee hatte? Das kann sich ihr Vater Benjamin W. auch nicht so genau erklären: "Sie hat das wohl irgendwo im Kindergarten aufgeschnappt", sagt er. Wochenlang lag sie ihren Eltern damit in den Ohren – hartnäckig, bis sie sich schließlich durchsetzte.

Ein kleines Kunstwerk

An einem sonnigen Tag Anfang April war es so weit: Bei einem Spaziergang mit ihren Eltern und der großen Schwester in ihrem Heimatort Wallern (Bezirk Grieskirchen) durfte die Fünfjährige ihre Flaschenpost in die Trattnach werfen. Zuvor war eifrig gebastelt worden: Mittels glitzernden Schmucksteinen, grünen Buntstiften und Stoffresten – von Uromas alten Vorhängen – entstand ein kleines Kunstwerk. Seine Bedeutung kennt wohl nur Emma. "Wir haben sie gefragt, was sie da gezeichnet hat, aber sie hat es uns nicht verraten", sagt der Vater.

Aus bunten Schmucksteinen, grünem Buntstift und Omas alten Vorhängen entstand ein kleines Kunstwerk, dessen Bedeutung wohl nur Emma kennt. Bild: Polizei Oberösterreich

Mit krakeliger Schrift wurde die Kreation noch signiert, vier Buchstaben: EMMA. "Ihren Vornamen kann sie schon schreiben", sagt der stolze Vater. Ergänzt wurde noch der Nachname – der glückliche Finder sollte schließlich wissen, an wen er seine Antwort richten muss – und schon ging das Briefchen gut geschützt in einer Flasche auf Reisen.

Drei Wochen auf Reisen

Diese dauerte gut drei Wochen. Etwa 20 Tage später und rund 35 Kilometer weiter östlich machte die Streife eines Polizeibootes am vergangenen Donnerstag eine Entdeckung: Auf Höhe der Nibelungenbrücke trieb eine Flasche in der Donau, die augenscheinlich eine Botschaft enthielt.

Die Besatzung habe anfangs noch gescherzt, dass es sich um eine Flaschenpost handeln könnte und das Fundstück aus dem Wasser geholt, sagt Michael Babl, Pressesprecher der Polizei Oberösterreich. Tatsächlich hielten die Beamten Emmas Flaschenpost in den Händen. Sie war wohl über Trattnach und Innbach in die Donau gelangt.

Ein Beamter der Wasserpolizei fischte die Flaschenpost aus der Donau. Bild: Polizei Oberösterreich

Suche via Facebook

Via Facebook suchte die Polizei nach der kleinen Absenderin. "Wer kennt Emma? Josef von unserer Wasserpolizei hat heute eine Flaschenpost aus der Donau gefischt. Liebe Emma, bitte melde dich bei uns", heißt es in dem Facebook-Beitrag, der sich in Sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitete. Binnen weniger Stunden wurde der "Fahndungsaufruf" fast 8.000 Mal geteilt wurde. Der Beitrag erreichte rund 700.000 Menschen. Alle suchten Emma – mit Erfolg. Binnen nicht einmal 24 Stunden war das Rätsel gelöst und Emma gefunden.

"Emma war hellauf begeistert"

"Das war eine riesengroße Überraschung", sagt Benjamin W., der von Freunden auf den Facebook-Beitrag aufmerksam gemacht worden war und sich dann bei der Polizei meldete. "Ich habe Emmas Schrift sofort erkannt", sagt er. Damit, dass die Flaschenpost tatsächlich gefunden werden würde, hätte die Familie nicht gerechnet. "Auch Emma war hellauf begeistert, sie hat es gar nicht glauben können. Das hat ihr eine riesige Freude gemacht".

Überraschung geplant

Diese Freude könnte sogar noch größer werden. Denn die Polizei hat nun eine kleine Überraschung für die vierköpfige Familie geplant, die in den nächsten Wochen gelüftet werden soll. "Das ist aber noch streng geheim", sagt Pressesprecher Babl. Worüber sich Emma besonders freuen würde? "Eine Fahrt mit dem Polizeiboot wäre sicher das absolute Highlight", sagt ihr Vater.

