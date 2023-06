"Alle sollen auch in Zukunft einen attraktiven Job haben"

Freizeitpädagoginnen haben an ganztägig geöffneten Schulen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: Sie sollen in erster Linie Schülerinnen und Schüler in den Freizeitphasen betreuen. Angestellt sind diese Mitarbeiterinnen aber nicht bei der öffentlichen Hand, sondern bei privaten Trägern. Doch seit ein paar Wochen rumort es in jenen Unternehmen, die Freizeitpädagogik anbieten.