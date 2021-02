Der professionelle Einsatz in der Coronakrise hat das Image des Bundesheeres deutlich verbessert. Aufgrund eines Videos mit NS-Spruch, eines "Maulkorberlasses" aus dem Verteidigungsministerium sowie eines Missbrauchsverdachts am Fliegerhorst Vogler in Hörsching gab es zuletzt aber negative Schlagzeilen. Die OÖNachrichten sprachen mit Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr über diese Vorfälle und die Zukunft des Bundesheeres in Oberösterreich.