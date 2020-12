Sandra P. ist mit ihrem 17-jährigen Sohn unterwegs, als sie ein Pkw erfasst. Die dreifache Mutter wird schwer verletzt. Verstirbt noch an der Unfallstelle, an der Seite ihres ältesten Sohnes. Drei Tage sind seit dem tödlichen Unfall auf der Engerwitzdorfer Landesstraße vergangen. Die Trauer in der ihrer Heimatgemeinde ist groß. Aber auch die Unterstützung. "Der Unfall ist noch so frisch, es hat gedauert, bis wir alle wieder einen klaren Gedanken fassen konnten", sagt Gisela Gabauer, Bürgermeisterin von Gallneukirchen. "Wenn so eine junge Mutter wie Sandra plötzlich nicht mehr da ist, versteht man die Welt nicht mehr."

Hilfe aus der Nachbarschaft

Gisela Gabauer ist nicht nur Bürgermeisterin, sie ist auch eine Nachbarin der Familie P. Seit dem Tod seiner Frau muss sich der Vater nun alleine um seine zwei kleinen Kinder im Volks- und Mittelschulalter sowie um seinen 17-jährigen Sohn kümmern.

"Egal ob im Ort oder in der Nachbarschaft, alle helfen zusammen, um die Familie zu unterstützen", sagt Gabauer. Abwechselnd passen Onkeln, Tanten und Nachbarn auf die Kinder auf, auch die Bürgermeisterin habe bereits ihre Hilfe angeboten. Die 40-jährige Sandra P. hatte bei einem Pflegedienst gearbeitet, sie war für ihre hilfsbereite und lebensfrohe Art bekannt. "Ihr Haus stand immer für andere offen, jeder war herzlich willkommen", sagt Gisela Gabauer. "Sandra war stets zur Stelle, wenn jemand Hilfe brauchte. Im Gegenzug sind jetzt alle für ihre Familie da, jeder möchte etwas an Dankbarkeit zurückgeben."

Unfall im Dunklen

Freitagabend kam es bei Engerwitzdorf zu dem tödlichen Unfall. Sandra P. fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße, ihr Sohn joggte auf dem Gehsteig neben ihr. Die dreifache Mutter trug eine pinke Jacke, ihr Rad war beleuchtet, und auch auf ihrem Helm trug sie einen Rückstrahler. Dennoch dürfte sie der 20-jährige Pkw-Lenker übersehen haben.

Er erfasste sie ungebremst von hinten. Sandra P. prallte mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe und wurde auf den Gehsteig geschleudert. Der junge Autolenker, selbst Rettungssanitäter, stieg sofort aus und leistete Erste Hilfe. Trotz der Wiederbelebungsversuche von Rettung und Notarzt starb Sandra P. noch an der Unfallstelle. (mis, ort)