Alkolenkerin verursachte mit Kleinkind im Auto Unfall

Die Slowakin aus dem Bezirk Zell am See hatte dabei 1,62 Promille intus und ihre fünfjährige Tochter im Auto mit. Sie wollte den Pkw eines 48-jährigen Steirers überholen, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem anderen Wagen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das andere Auto wurde auf den linken Fahrstreifen geschleudert, prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Wagen der 35-Jährigen drehte sich mehrmals und blieb in der Mitte der beiden Fahrstreifen stehen. Verletzt wurde niemand. Die Frau gab bei der Polizei an, dass sie im vorhergehenden Baustellenbereich, wo eine 80er-Beschränkung gilt, mit 130 bis 140 km/h unterwegs gewesen sei. Ihr wurde der Führerschein abgenommen.