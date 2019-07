Alkolenkerin rammte Rennradfahrer aus Adlwang

Der Mann stürzte und musste mit der Rettung in das UKH Salzburg gebracht werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die Autofahrerin dürfte den Traunviertler beim Linksabbiegen übersehen haben. Sie hatte 0,94 Promille im Blut. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen und Anzeige erstattet.

