Alkolenkerin fuhr auf drei Reifen davon

Mehrere Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne in Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) fielen am Wochenende einer 20-jährigen Alkolenkerin zum Opfer. Die Frau war am Samstag gegen Mitternacht auf der B133 unterwegs, als sie in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

Ihr Fahrzeug stieß gegen eine Leitplanke und riss die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenschilder nieder. Mit ihrem stark beschädigten Pkw, dem ein Vorderreifen fehlte, fuhr die 20-Jährige in eine nahe Siedlung und ließ das Auto dort stehen. Sie wollte zu Fuß flüchten, wurde aber rasch von einer Polizeistreife gestoppt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Sie wurde angezeigt.

Landesweit hat die Exekutive von Freitag auf Samstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei gingen den Beamten insgesamt 104 Alkohol- und Drogenlenker ins Netz. 50 betrunkene Verkehrsteilnehmer hatten 0,8 Promille oder mehr. In 20 weiteren Fällen stellte sich heraus, dass die Fahrer durch Suchtgift beeinträchtigt waren.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) betonte, dass 20 von 104 Lenkern wegen Drogen aus dem Verkehr gezogen wurde. "Beinahe jeder Fünfte, das verdeutlicht die bundespolitische Dringlichkeit zielgerichteter Maßnahmen", sagt er.