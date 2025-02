Alkolenkerin (50) trank nach Führerscheinentzug weiter und wurde erneut erwischt

Eine 50-Jährige aus Gurten (Bezirk Ried im Innkreis) erschien am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr bei der Polizeiinspektion Obernberg am Inn. Sie wollte Anzeige erstatten bezüglich eines "unklaren Sachverhalts", heißt es seitens der Landespolizeidirektion.

Den Beamten fiel relativ rasch auf, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Zunächst gab sie an, selbst mit dem Auto gekommen zu sein, änderte später jedoch ihre Aussage und behauptete, ein Freund habe sie gefahren – dieser war jedoch nicht auffindbar.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Daraufhin wurde der Innviertlerin der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Es sollte allerdings ein unverhofft baldiges Wiedersehen geben. Gegen 20:30 Uhr am selben Tag fiel einer Streife der Wagen der 50-Jährigen auf, der vom Ortskern Obernberg am Inn in Richtung Katzenberg unterwegs war. Das Auto wurde angehalten und die Lenkerin einer weiteren Kontrolle unterzogen.

Beim Aussteigen wankte die Frau stark, so die Polizei. Sie gab an, nach der ersten Anzeige in einem Lokal weitergetrunken zu haben. Deswegen verweigerte sie auch einen weiteren Alkotest. Die 50-Jährige wurde schließlich von ihrer Tochter abgeholt.

