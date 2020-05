Alkolenker wollte "Gastronomie unterstützen"

Der Mann sagte den Polizisten, dass die Gastronomie laut Aufforderung der Regierung unterstützt werden müsse. Seine Unterstützung hatte laut Alkomattest 1,84 Promille zur Folge, berichtete die Polizei.

Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker wird angezeigt.

Alkolenker prallte gegen Holzscheiter

Nicht so glimpflich endete eine Alkofahrt in der selben Nacht für einen 32-Jährigen. Der Mann aus Schärding ist am Freitagabend bei einem Autounfall in Taufkirchen an der Pram schwer verletzt worden. Er saß als Beifahrer in dem Auto eines 20-Jährigen. Der alkoholisierte Lenker kam in einer Linkskurve mit dem Auto von der Straße ab und krachte in einer angrenzenden Wiese mit der rechten Seite gegen lagernde Holzstämme, berichtete die Polizei. Der 32-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus Ried gebracht. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker ergab 1,34 Promille.

