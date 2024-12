Alkolenker wollte Auto nach Unfall in Oftering selbst abschleppen

Nachdem er mit seinem Pkw gegen 4 Uhr betrunken einen Unfall verursacht hatte, versuchte er, den beschädigten Wagen eigenständig mit einem Zweitauto abzuschleppen. Zeugen beobachteten die ungewöhnliche Szene und riefen die Polizei.

Der 34-Jährige war mit seinem Auto von Kirchstetten in Richtung Oftering unterwegs, als er mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug zusammenstieß. Sein Wagen wurde durch den Aufprall gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Dennoch konnte der Fahrer eigenständig aus seinem Fahrzeug steigen und sich vom Unfallort entfernen. Er setzte sich hinters Steuer seines Zweitautos und versuchte damit, den Unfallwagen abzuschleppen. Das berichtete die Polizei am Sonntagabend.

Zeugen sahen die Aktion und verständigten die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit einem Alkoholpegel von knapp 1,4 Promille unterwegs war. Der 34-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.