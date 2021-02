Alkolenker verursachte Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Auf der B139 in der Ortschaft Hart in Leonding war gegen 19 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto gegen einen anhaltenden Pkw geprallt. Darin saß eine 30-jährige Frau am Steuer, die wiederum auf den vorderen Wagen, gelenkt von einem gleichaltrigen Linzer, auffuhr. Schließlich wurde auch dessen Pkw auf das vordere Auto einer 29-jährigen Linzerin aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden 30 Jahre alten Lenker verletzt. Der 32-jährige Unfallverursacher aus dem Bezirk Linz-Land war alkoholisiert gefahren. Ein Test ergab 1,32 Promille, so die Polizei.

In der Regauer Ortschaft Pürstling hatte gegen 19.30 Uhr ein 23-jähriger Lenker einen Zusammenstoß verursacht, als er bei einer Kreuzung nach links Richtung Schörfling abbiegen wollte. Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos - eine 21-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck - wurde dabei verletzt. Der Verursacher hatte 0,68 Promille intus.

