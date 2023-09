Alkolenker verletzte Fußgängerin bei Flucht in Linz schwer

In der Linzer Innenstadt wurden Polizisten fündig. (Symbolbild)

Das Unfalldrama begann gegen Mitternacht auf der B127, der Rohrbacherstraße, in Ottensheim eher harmlos mit einem Sachschadenunfall. Doch einer der Beteiligten blieb nicht stehen, sondern gab Gas in Richtung Linz. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Mann kurz darauf eine 18-jährige Linzerin bei der Tunnelbaustelle der A26 nieder. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Doch der Lenker, er wurde später als 41-Jähriger aus Ottensheim identifiziert, fuhr erneut weiter - ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern. In der Zellerstraße ließ er den stark beschädigten Wagen stehen und flüchtete weiter. Doch er wurde dabei von Zeugen beobachtet. Diese gaben der Polizei entscheidende Hinweise. Bei der Fahndung konnten die Beamten den Mann im Bereich Taubenmarkt anhalten. Er hatte 1,06 Promille Alkohol im Blut. Anzeigen folgen.

