Alkolenker verfolgte Jugendliche

Der allen Anscheins nach schwer alkoholisierte Mann hatte sein Fahrzeug am Samstag gegen ein Uhr früh in Betrieb genommen, was zwei junge Männer bemerkten. Der 18-jähriger Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer sprachen ihn darauf an und drohten ihm, die Polizei zu verständigen – Ankündigungen, die den 52-Jährigen nicht beeindrucken konnten: Er gab Gas und verfolgte die Jugendlichen mit seinem Wagen.

In einer Sackgasse näherte er sich mit derart hohem Tempo dem Auto der Burschen, dass der 20-Jährige aus Angst aus dem Pkw sprang und in die angrenzende Wiese lief. Der Alkolenker fuhr dem Burschen noch ein Stück nach, bis sich der Flüchtende in einem Gehöft versteckte und die Polizei alarmierte.

Gegenüber den Beamten bestritt der Beschuldigte sämtliche Vorwürfe, einen Alkotest verweigerte er. Dem 52-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.