Alkolenker und Kleinkind bei Kollision verletzt

Alleine in Oberösterreich gibt es tagtäglich mehrere Alkounfälle, was auch auf eine enorme Dunkelziffer hinweist.



Ich verstehe nicht, warum man das Thema nicht endlich rigoroser angeht, sondern mehr oder weniger ignoriert. Lasche Strafen tun ihr übriges.



Um es mit anderen Bereichen zu vergleichen (bin kein Hundehalter) : wie viele Angriffe von Hunden gab es in der Vergangenheit ? Jeder Fall ist tragisch und einer zuviel, aber verglichen mit Alkounfällen und deren unschuldige Opfer ein verschwindend kleiner Anteil.

Und nach Einzelfällen wurde sofort die Gesetzeslage verschärft. Im tragischen Fall des kleinen Buben wurde die Hundehalterin zu einer doch hohen Strafe verurteilt. Im Vergleich dazu werden berauschte Unfalllenker geradezu mit Samthandschuhen angefasst.



Es scheint so, dass aus Wählerheischenden Gründen die Politik das allgegenwärtige Thema mit aller Macht totschweigt und Todesopfer einfach achselzuckend zur Kenntnis nimmt. Österreich das Alkiland ?