Alkolenker schlief auf Bahngleisen ein

Einen denkbar ungünstigen Ort hat sich am späten Samstagabend ein 35-jähriger betrunkener Autofahrer für sein Nickerchen ausgesucht: Nachdem er in Höfen (Gemeinde Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau) bei einem Bahnübergang mit seinem Pkw auf die Gleisanlage auffuhr und dort steckenblieb, stellte er den Motor ab – und schlief ein. Nur durch den raschen Einsatz der Helfer konnte ein Unglück verhindert werden.

Es war gegen 21.25 Uhr, als der ungarische Staatsbürger, der im Bezirk Braunau lebt, auf der Gemeindestraße unterwegs war. In der Ortschaft Höfen dürfte er zu früh abgebogen und so mit seinem Pkw auf die Gleisanlage in Richtung Braunau geraten sein. Dort fuhr er dann rund 20 Meter über einen der beiden Schienenstränge, ehe er mit den Reifen in den Geleisen stecken blieb.

Dies schien den 35-Jährigen, der 2,08 Promille Alkohol intus hatte, aber nicht zu irritieren: Er blieb im Pkw sitzen und schlief ein.

ÖBB sperrten die Strecke

Währenddessen meldete ein Zeuge bereits den Vorfall der Polizei, die sofort den Notdienst der Bahn informierte. Dieser sperrte umgehend die Strecke für den Zugverkehr. "Wäre dies nicht passiert, hätten wir für die Pkw-Bergung nur 20 Minuten Zeit gehabt, dann wäre der nächste Zug gekommen", sagte Franz Kurzmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Helpfau-Uttendorf, der mit 19 Mann anrückte und den Wagen barg. Nach 45 Minuten war der Einsatz zu Ende und der Gleiskörper für den Zugverkehr wieder frei. (nieg)