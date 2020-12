Alkolenker schleppte sich nach Überschlag noch zum nächsten Haus

Der junge Mann war gegen 0:45 Uhr auf der Haslacher Straße in Richtung Sankt Peter am Wimberg unterwegs. Im Gemeindegebiet von Sankt Peter am Wimberg verlor er im dichten Nebel die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Masten und überschlug sich mehrmals.

Der Verunglückte konnte sich selbst aus dem Auto befreien und zu einem in der Nähe befindlichen Wohnhaus schleppen. Dort wurde er von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Rohrbach gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille.