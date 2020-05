Alkolenker rief nach Unfall Polizei

Der junge Mann aus dem Bezirk Linz-Land hatte den Notruf gegen 23.08 Uhr gewählt. Er gab an, dass er auf der Linzer Straße ins Schleudern kam, weil ein Reh die Fahrbahn überquert hatte. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie den Pkw des 23-Jährigen in einer Böschung und Schleuderspuren auf der Straße vor.

Der Lenker trug glücklicherweise keine Verletzungen davon. Wie ein Alkotest zeigte, hatte der 23-Jährige ein Promille Alkohol intus. Den Führerschein musste er abgeben, eine Anzeige folgt.

Glück im Unglück dürfte am späten Donnerstagabend auch ein Unfalllenker in Sattledt (Bezirk Wels-Land) gehabt haben, der auf der Pyhrnpass Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und nach einem Überschlag auf einem Feld landete. Der Fahrer, der unverletzt blieb, war offensichtlich alkoholisiert, heißt es in einer ersten Information.

