Alkolenker rasten mit ihren Autos in Gartenhütte

Der Erste fuhr hindurch, der Zweite bleib mit seinem Auto stecken: Zwei betrunkene Pkw-Lenker – beide 26 Jahre alt und aus dem Bezirk Wels-Land – verunfallten am späten Samstagabend. Beide wollten sie in Edt bei Lambach rechts abbiegen, doch sie waren zu schnell dran.

Der Erste fuhr über die Kreuzung in gerader Richtung und raste durch eine Gartenhütte hindurch. Dasselbe passierte auch seinem hinter ihm fahrenden Freund. Dessen Wagen blieb allerdings in dem Häuschen stecken.

Beide hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Weil sie einen Stromkasten beschädigten, kam es zu einem Stromausfall in den umliegenden Wohnhäusern. Den Führerschein sind beide nun los.

Der Führerschein wurde auch einem 43-jährigen Serben aus Linz abgenommen. Er setzte sich laut einem Alkovortest mit mehr als drei Promille hinters Lenkrad, beschädigte auf seiner Fahrt in der Weingartshofstraße zwei Autos und setzte die Fahrt fort. Der Polizei fiel der Mann auf, weil er mit laut dröhnender Musik bei heruntergelassenen Fensterscheiben unterwegs war. Als er in der Lustenauer Straße parken wollte, wurde er kontrolliert. Dabei konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Einsichtig war der Betrunkene nicht, er wurde aggressiv und musste dreimal abgemahnt werden. Zudem wies er sich mit einem deutschen Führerschein aus, obwohl er seit 2009 in Österreich lebt. Anzeigen folgen.

Auf der Felge unterwegs

Angezeigt wird auch eine 23-Jährige aus Steyr. Mit 1,42 Promille war sie mit ihrem Auto auf der Niederneukirchner Landesstraße in St. Marien unterwegs und fuhr geradeaus über den bepflanzten Kreisverkehr Kurzenkirchen. Alle Airbags in ihrem Auto wurden dabei ausgelöst, das beirrte die Steyrerin aber nicht, sie fuhr weiter, bis das Auto 200 Meter weiter den Geist aufgab. Kurios: Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sie zuvor acht bis neun Kilometer nur auf drei Rädern unterwegs war – die Kratzspuren auf den Straßen reichten bis in das Gemeindegebiet von Wolfern.

Verletzt hat sich ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen. Auch er fuhr betrunken, gemessen wurden 1,82 Promille. Er kam im Ortsgebiet von Waizenkirchen rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Telefonmast.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.