Alkolenker raste mit 235 km/h über die Westautobahn

Viel zu schnell und sturzbetrunken: So war ein 28-jähriger aus Ungarn auf der Westautobahn unterwegs.

Mehrere Anzeigen hat ein 28-Jähriger nach einer turbulenten Fahrt über die A1 zu erwarten: Nicht nur, dass er sich schwer alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, er war auch mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und setzte dabei haarsträubende Fahrmanöver.

Zivilstreife nahm Verfolgung auf

Der junge Mann aus Ungarn war einer Autolenkerin am Sonntag gegen 10:45 Uhr wegen seiner aggressiven Fahrweise aufgefallen. Die Frau alarmierte via Notruf die Polizei. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung bemerkte den gesuchten Wagen rund 20 Minuten später auf Höhe Eberstalzell und nahm die Nachfahrt auf.

Diese gestaltete sich "trotz stark motorisiertem Dienstfahrzeug schwierig", wie die Polizei mitteilte. Immerhin war der Lenker mit einer Geschwindigkeit von 235 km/h auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, bedrängte mehrere vor ihm fahrende Verkehrsteilnehmer und versuchte sogar, ein Auto auf dem dritten Fahrstreifen zu überholen.

Beifahrer festgenommen

Erst nach gut 25 Kilometern konnte der Pkw auf Höhe "Puckinger Berg" gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann schwer alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Damit nicht genug: Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Mann, gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht. Dieser wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Wels überstellt, so die Polizei am Sonntagabend.

