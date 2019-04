Alkolenker rammte beim Vorbeifahren einen Passanten

VORDERWEISSENBACH. Verletzt wurde am Montagabend ein 33-Jähriger in Vorderweißenbach: Der Mühlviertler hatte sein Auto am Bankett abgestellt, um zu telefonieren. Als ein alkoholisierter Lenker vorbeifahren wollte, kollidierte er mit dem telefonierenden Mann und prallte danach gegen einen abgestellten Traktor.

Der Unfall passierte am Montag auf der Vorderweißenbacher Straße in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung). Gegen 20.15 Uhr war ein 33-jähriger Lenker in der Ortschaft Bernhardschlag mit seinem Auto auf die rechte Straßenseite gefahren, hatte dort auf dem Bankett sein Auto abgestellt und war ausgestiegen, um zu telefonieren.

Als ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach entgegenkam, schätzte er laut Polizei vermutlich wegen seiner Alkoholisierung die Situation falsch ein. Er wollte rechts an dem Auto vorbeifahren und kollidierte dabei mit dem 33-Jährigen, der am Bankett stand und telefonierte. Danach stieß der 22-Jährige mit seinem Pkw gegen einen Traktor, der in einer Hauszufahrt abgestellt war. Der 33-Jährige wurde verletzt in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Ein Alkotest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,3 Promille.

