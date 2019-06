Alkolenker ohne Führerschein ertappt

Auf einem Firmenparkplatz im Gemeindegebiet von Langenstein bemerkten Polizisten aus Perg am Samstag gegen 23:45 Uhr ein beleuchtetes Fahrzeug mit laufendem Motor. Da auf den ersten Blick kein Lenker erkennbar war, unterzogen die Beamten das Fahrzeug einer genaueren Kontrolle. Dabei fanden sie einen 45-Jährigen aus Linz schlafend hinter dem Lenkrad. Dieser gab zu, den Pkw auf den Firmenparkplatz gelenkt zu haben. Der Mann konnte den Polizisten keinen Führerschein vorzeigen: Dieser sei ihm bereits entzogen worden, gab der Linzer gegenüber den Exekutivbeamten zu. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Messwert von 1,48 Promille.

Wie Rückfragen der Polzei ergaben, wurde dem Mann tatsächlich der Führerschein am Samstag um 1 Uhr - also 23 Stunden vor der Kontrolle in Langenstein - in Linz vorläufig abgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Alkotest einen Wert von 1,76 Promille ergeben.