Alkolenker mit 1,7 Promille erwischt

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Bei einer Verkehrskontrolle in Kematen an der Krems (Bezirk Linz Land) am Montagabend wurde ein 53-jähriger Mann angehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest war positiv, ergab fast 1,8 Promille. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Die Beamten nahmen ihm den Autoschlüssel ab.