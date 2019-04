Alkolenker mit 1,76 Promille rammte Feuerwehrfahrzeug

ANSFELDEN. Ein betrunkener 52-jähriger kollidierte in einer scharfen Kurve in Ansfelden mit einem entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeug.

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 22.10 Uhr. Ein 22-jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war mit einen Feuerwehrfahrzeug in Nettingsdorf, Gemeinde Ansfelden, unterwegs. In einer scharfen Kurve mit fast 90 Grad kam ihm ein 52-Jähriger in einem Pkw entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich. Ein Alkotest ergab beim 52-Jährigen 1,76 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.