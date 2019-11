Alkolenker krachte mit 2,2 Promille gegen Mauer

In einer Kurve hatte er die Kontrolle über den Pkw verloren. Polizisten entdeckten den Mann wenig später nahe dem Unfallort. Ein Alkotest ergab 2,2 Promille. Da der Lenker über Schmerzen klagte, wurde er ins UKH Linz gebracht, so die Polizei OÖ.

Auch in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) ist am Sonntag ein 23-Jähriger mit dem Wagen gegen eine Mauer geprallt. Beim Abbremsen vor einer Kreuzung geriet der Mann in der Früh auf der nebelfeuchten Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen die Grundstücksmauer eines Hauses. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Braunau gebracht.

