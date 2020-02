Alkolenker krachte gegen Polizeiauto

Ausgerechnet in ein Polizeifahrzeug krachte ein Alkolenker Sonntagmorgen in der Gemeinde Uttendorf. Der 51-Jährige prallte auf der Gewerbestraße Richtung B142 in die linke Fahrzeugseite des Streifenwagens. Er blieb jedoch nicht an der Unfallstelle stehen, sondern und flüchtete nach Mauerkirchen, wo er sein Fahrzeug in einem Siedlungsgebiet abstellte.

Da die gesamte Stoßstange inklusive der vorderen Kennzeichentafel am Unfallort zurückblieb, konnte eine Fahndung nach dem Zulassungsbesitzer eingeleitet werden. Die beiden Polizisten wurden beim Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.



Der 51-Jährige zeigte sich geständig. Ein knapp acht Stunden nach dem, Unfall durchgeführter Alkotest ergab 0,68 Promille.

