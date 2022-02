Alkolenker konnte sich selbst aus Unfallauto befreien

Angeblich um die Kollision mit einem ihm entgegenkommenden Auto zu verhindern, wich ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Ried in der Nacht auf Sonntag in Pattigham (Bezirk Ried) aus und streifte drei Leitpflöcke, zwei Schneestangen, die Leitschiene sowie den Gartenzaun eines Einfamilienhauses.Anschließend fuhr er auf eine Böschung, wodurch der Pkw seitlich umstürzte und auf der Fahrbahn zu liegen kam.

Der 20-Jährige konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Pkw befreien und wurde nach Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Ried gebracht.

Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Gegen die Leitschienen in Enns

Schon in der Nacht auf Samstag war ein 36-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Enns von der L571 abgekommen. Dabei krachte er über eine Länge von mehr als 200 Metern mehrmals gegen die Leitschienen. Dabei wurden beide Räder auf der Beifahrerseite aus der Achse gerissen. Bei dem Unfall ging auch der Tank kaputt, wodurch rund 30 Liter Treibstoff in das abschüssig gelegene Bankett flossen. Ein beim 36-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die Fahrbahnreinigung wurde durch die FF Enns durchgeführt. Die Abschleppung des Fahrzeuges veranlasste der Verursacher selbstständig. Aufgrund des Treibstoffaustrittes ordnete die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land die oberflächige Abgrabung des Bankettes an.