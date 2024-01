Alkolenker (38) kollidierte in Neukirchen mit Schneepflug

Ein 38-Jähriger fuhr mit einem Schneeräumfahrzeug am gestrigen Montag gegen 21:15 Uhr auf der L1176 von Waldkirchen am Wesen kommend Richtung Neukirchen am Walde. An der Kreuzung zur L517 räumte er zuerst den rechten Fahrstreifen und schob den Schnee zum Fahrbahnrand. Anschließend fuhr er wieder retour, um auch den Abbiegestreifen vom Schnee befreien zu können.

Zu diesem Zeitpunkt kam ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem Pkw ebenfalls auf der L1176 von Waldkirchen am Wesen kommend und krachte im Ortschaftsbereich Untergermating gegen das Heck des Schneepfluges. Dabei wurde der Pkw-Lenker unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Passau gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

