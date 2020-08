Zu beiden Motorrad-Unfällen kam es bei Abbiegemanövern. In einem Fall war der beteiligte Autolenker alkoholisiert: Der 56-Jährige, der im Ortsgebiet vom Weibern (Bezirk Grieskirchen) beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer (54) übersehen haben dürfte, hatte 1,28 Promille Alkohol im Blut. Der verletzte Motorradfahrer wurde in das Krankenhaus nach Ried gebracht. Dem Pkw-Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, teilte die Polizei am Abend.