Alkolenker kam von Fahrbahn ab und prallte gegen Baum

Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Samstag um 23:05 Uhr mit seinem Pkw in St. Agatha auf der Etzinger-Gemeindestraße und geriet in einer Rechtskurve aufs linke Straßenbankett. Dadurch schlitterte der Pkw quer über die Fahrbahn, geriet rechts von der Straße ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurde der 23-Jährige unbestimmten Grades verletzt und musste von der FF St. Agatha und der FF Eschenau/H. aus dem Pkw geborgen werden. Nach Erstversorgung wurde der Pkw-Lenker von der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Ein dort nachträglich durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,56 Promille.