Alkolenker in Traun von Fußgänger geschlagen

TRAUN. Weil er von einem unbekannten Fußgänger in Traun (Bezirk Linz-Land) geschlagen worden sei, erstattete ein 47-jähriger Autofahrer Anzeige bei der Polizei.

Der Vorfall habe sich am Abend des 25. Februar zugetragen, gab der Mann an. Er sei gegen 19.20 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten (56) in seinem Auto auf der Kremstalstraße in Traun unterwegs gewesen, als plötzlich eine Frau auf die Fahrbahn gelaufen sei, was ihn dazu gezwungen habe, abrupt zu bremsen. Daraufhin habe ein unbekannter Mann eine Bierflasche in Richtung seines Wagens geworfen. Der 47-Jährige habe das Autofenster heruntergelassen um den Mann zur Rede zu stellen. Doch der Fußgänger habe ihm durch das geöffnete Fenster mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei dann weggegangen. Sein Begleiter wollten den Unbekannten auch konfrontieren und habe in der Folge ebenfalls Schläge kassiert.

Als der 47-Jährige bei der Polizeiinspektion Traun Anzeige erstattete, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Er soll etwa 1,85 Meter groß, rund 90 Kilo schwer und in Begleitung einer Frau gewesen sein.

